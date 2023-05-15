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TFF yeni sezondaki yabancı kuralını resmen duyurdu! Kulüpler Birliği Vakfı hemfikir oldu

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Giriş Tarihi: 15.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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TFF yeni sezondaki yabancı kuralını resmen duyurdu! Kulüpler Birliği Vakfı hemfikir oldu

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yeni sezon için yabancı kuralı olan toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklama ile yeni yabancı kuralının Pazartesi veya Salı günü resmiyete kazanacağını belirtmişti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." denildi.

Buna göre;

2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.

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