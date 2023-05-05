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Fenerbahçe'de hedef Ryan Kent

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Fenerbahçe’de hedef Ryan Kent

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın arkasında mücadelesini devam ettiren Fenerbahçe bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i listeye aldı.

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