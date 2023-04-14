GS Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Kayserispor maçı muhtemel 11’ler
"Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 29. hafta maç mücadelesi, NEF Stadyumu'nda oynanacak. Bu maç hem Avrupa hem de şampiyonluk mücadelesini önemli ölçüde etkileyecek. Maçı takip etmek isteyenler, Maç takip etmek isteyen vatandaşlar, "Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11'ler ve kanal bilgileri...
"GS Kayserispor maçı saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 29. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 29. hafta maçı 20.30'da oynanacak. Maç NEF Stadyumu'nda gerçekleşecek.
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
KAYSERİSPOR:
Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Kayserispor maçı bugün saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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