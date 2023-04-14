GS Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Kayserispor maçı muhtemel 11’ler

"GS Kayserispor maçı saat kaçta?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 29. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç heyecanını kaçırmak istemeyen futbolseverler konu hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?