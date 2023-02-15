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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

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Giriş Tarihi: 15.02.2023
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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın oynanacak. Ajax ile Union Berlin arasındaki karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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