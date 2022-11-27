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Japonya - Kosta Rika | CANLI

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Japonya - Kosta Rika | CANLI

Japonya ile Kosta Rika 2022 Dünya Kupası 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Japonya-Kosta Rika maçı, Ahmed Bin Ali Stadyumu'nde oynanıyor. Japonya-Kosta Rika maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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