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Fransa - Danimarka CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Fransa - Danimarka CANLI ANLATIM

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa ile Danimarka, D Grubu'ndaki ikinci maçlarında rakip oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

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