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CANLI | Katar - Senegal Dünya Kupası maçı izle! Gözler önemli maçta

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Giriş Tarihi: 25.11.2022
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CANLI | Katar - Senegal Dünya Kupası maçı izle! Gözler önemli maçta

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. A grubu 2. hafta karşılaşmasında Katar - Senegal ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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