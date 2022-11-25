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CANLI | Galler - İran Dünya Kupası maçı izle! Turnuvada ikinci maçlar

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Giriş Tarihi: 25.11.2022
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CANLI | Galler - İran Dünya Kupası maçı izle! Turnuvada ikinci maçlar

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk seansında B Grubu'nda Galler, İran ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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