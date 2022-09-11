11 Eylül 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI İZLE ANLATIM | Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI İZLE ANLATIM | Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda?

SPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2022 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
ABONE OL
Kasımpaşa - Galatasaray maçı CANLI İZLE ANLATIM | Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızılya sürüyor. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'lerinde hangi futbolcular var? Kasımpaşa - Galatasaray müsabakası saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ahaber.com.tr'de...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Zorlu maç Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda.

Mücadele saat 20.00'de.

Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Mücadele beIN Sports'tan naklen.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM | TIKLA TAKİP ET...

KASIMPAŞA - GALATASARAY 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Graovac, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Galatasaray yedekler: Okan, Dubois, Ross, Seferovic, Berkan, Rashica, Yusuf, Barış, Kazımcan, Metehan.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni dahil olan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi.

Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı.

2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar.

Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'la birlikte izledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA