Galatasaray'ın yeni starları Mauro Icardi ve Juan Mata Kasımpaşa maçını tribünden takip etti! Heyecanlı tavırları dikkat çekti
Galatasaray'ın hafta arasında kadrosuna kattığı iki dünya yıldızı isim Mauro Icardi ve Juan Mata, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Yeni takımlarını kritik karşılaşmada yalnız bırakmayan yıldızlar heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti. İşte o kareler...
Galatasaray 'ın hafta arasında kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve Juan Mata, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip etti.
YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE
Spor Toto Süper Lig 'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kadroya yeni dahil olan yıldız isimlerle ilgili kararını verdi. Kasımpaşa deplasmanında Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica, kadroda yer alan isimler olurken, bu 3 futbolcu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
ICARDI VE MATA TRİBÜNDE
Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar.
BAŞKAN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'LA İZLEDİLER
Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'la birlikte izledi.
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