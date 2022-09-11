Galatasaray’ın yeni starları Mauro Icardi ve Juan Mata Kasımpaşa maçını tribünden takip etti! Heyecanlı tavırları dikkat çekti

ICARDI VE MATA TRİBÜNDE

Fiziksel olarak henüz hazır durumda olmayan Mauro Icardi ve Juan Mata ise maç kadrosunda yer almadı. 2 futbolcu kadroda yer almamasına karşın takımı yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Bu 2 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatmasına karşın henüz tam hazır durumda olmayan Midtsjö ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı da kadro dışında kaldılar.

BAŞKAN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'LA İZLEDİLER

Juan Mata ve Mauro Icardi, karşılaşmayı Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur'la birlikte izledi.