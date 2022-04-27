27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Jackson Muleka Süper Lig'i salladı!

Jackson Muleka Süper Lig'i salladı!

SPOR
Giriş Tarihi: 27.04.2022
ABONE OL
Jackson Muleka Süper Lig’i salladı!

Kasımpaşa kiraladığında sadece 5 bin euro maaşı vardı. 11 gol atan Jackson Muleka, 2014’ten bu yana Süper Lig’de ilk 10 maçında en fazla gol atan futbolcu olmayı bildi...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA