Benimle iyi geçiniyor diye birini yardımcım yapamam! Domenec Torrent’ten Fenerbahçe derbisi yorumu! Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı?

"DERBİYİ KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"

Hafta sonu Fenerbahçe derbisi var. Taraftar için sezon finali olacak. Çünkü Galatasaray'ın başka iddiası kalmadı. Derbiye nasıl hazırlanıyorsunuz?

''Bu maça sadece bu açıdan bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona - Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız.