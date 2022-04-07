Benimle iyi geçiniyor diye birini yardımcım yapamam! Domenec Torrent'ten Fenerbahçe derbisi yorumu! Kerem Aktürkoğlu derbide oynayacak mı?
Süper Lig'de nefeslerin tutulacağı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. Torrent Kerem Aktürkoğlu'nun derbide oynayıp oynayamayacağını açıklarken "Seneye burada devam edersem, Pep ile Barcelona'daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım." dedi. Torrent diğer yandan "Teknik ekip çok önemli. Çünkü 'Her şeyi ben biliyorum' diyen çok büyük hata yapar. " ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, seçimin ardından takımda kalması halinde gelecek yılın planlamasından bahsederken, takımda görmek istediği futbolcuları açıkladı. Habertürk'ün haberine göre İspanyol teknik adam ayrıca, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağının belli olacağı tarihi duyurdu.
"EMRE VE YUNUS'U GERİ İSTİYORUM"
Nisan'ın son günü kulüpte bir seçim olacak. Yeni yönetimle yola devam ederse, gelecek sezon için nasıl bir planlama düşünüyor?
''Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sene daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek. Ben Futbol hayatımda 3 şeye önem veririm. Birincisi genç oyunculara bakmak. Bizim A takıma çıkacak oyuncumuz yoksa o zaman transfer isterim. Eğer genç ve Türkler'den istediğimiz özelliklere sahip oyuncu bulamazsak 3-4 tane yabancı oyuncu alabiliriz. Ama hepsi fark yaratacak oyuncular olmalı. Aklımızdaki fikir bu. Bakalım yapabilecek miyiz?
GUARDIOLA'NIN SİSTEMİNİ BURADA KURMAK İSTİYORUM
Gelecek sezon kafanızdaki futbolu daha iyi bir şekilde oynatma konusunda taraftara bir söz verebiliyor musunuz?
''Futbolda söz vermek çok havada kalır. Ama şunu söyleyebilirim; Seneye burada devam edersem, Pep ile Barcelona'daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağım. Bu oyun için farklı stilde oyunculara ihtiyacımız olacak. Daha iyi oyuncudan bahsetmiyorum. Bizim iyi oyuncularımız var. Mesela hatlar arasında oynayabilen, açık oynuyorsa doğal ayağında oynayabilen futbolculara ihtiyacımız var. Bunun için bir sezon öncesi kampı geçirmemiz lazım. New York City'de teoride yetenek açısından Galatasaray'a göre düşük bir kadromuz vardı. Ama o oyuncularla da istediklerimizi yapabildik. Bir stil yaratmalıyız. Jurgen Klopp örneğini verdim, bir stil yaratmak 3 yılını aldı.
NET BİR STİL KURMALIYIZ
Pep ile Manchester City'de ilk senemizde kupa kazanamadık. İkinci senemizde 100 puanla rekor kırarak şampiyon olduk. Futbolda ışık aç-kapa olmuyor. Eğer biri böyle bir şeyi teklif ediyorsa, söz veriyorsa yalan söylüyordur. Futbolda gelecek için net bir stil kurulur. Bunu da inanan insanlarla yaparsınız ve yola devam edersiniz. 4-5 ayda hoca değiştirerek bir şey yaratmak mümkün değil. Ancak bir stil yaratarak kaybetmeyi engellersiniz. Stili kaybedersen, her şeyi kaybedersin. Sadece çok para kazanmış olursun. O parayla en iyi oyuncuları transfer etmek istersin. Stilin varsa en iyi oyunculara ihtiyacın olmaz. Bu stili oynayabilecek oyunculara ihtiyacın olur. Farkı bu yaratır.''
"DERBİYİ KESİNLİKLE KAZANACAĞIZ"
Hafta sonu Fenerbahçe derbisi var. Taraftar için sezon finali olacak. Çünkü Galatasaray'ın başka iddiası kalmadı. Derbiye nasıl hazırlanıyorsunuz?
''Bu maça sadece bu açıdan bakmak yanlış olur. Sezonun kalan diğer maçlarında da takımın kendini kanıtlaması gerekir. Tabii ki bu maç inanılmaz önemli. Barcelona - Real Madrid maçlarıyla çok benzer. Barcelona ve Real Madrid iyi gitmediklerinde El Clasico'yu kazandıklarında sanki sezonu kurtarmış gibi oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez. Derbiden hangi sonuç çıkarsa çıksın, sadece bu kulüp için arma için ve Galatasaray taraftarı için tüm maçları kazanmaya çalışmalıyız.
"KEREM'İN DURUMU CUMA GÜNÜ NETLEŞİR"
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
''Şu anda hala antrenmana çıkmadı. Oyuncular milli takımlara gitti. Uzun yolculuklar yaptı. Mesela Türk Milli Takımı her gün çift antrenman yaptı. Bazıları daha fazla antrenman yapar, bazıları daha az. Bazı takımlar topla çalışmaya önem verir, bazıları topsuz antrenmanlara. Mostafa Mohammed ve Feghouli de ülkelerinin milli takımlarından sakatlanarak döndü. Kerem, Karagümrük maçında rahatsızlığından dolayı oyundan çıktı. Karagümrük maçının devre arasında Cicaldau ve Taylan oyundan çıkmak istedi. 15 dakika daha oynamalarını istedim. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynayamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabii ki de en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek, yanlış yere odaklanmış oluruz."
BENİMLE İYİ GEÇİNİYOR DİYE ARKADAŞIMI YARDIMCI SEÇEMEM
'Teknik ekip çok önemli. Çünkü 'Her şeyi ben biliyorum' diyen çok büyük hata yapar. Orada sürekli destek almanız gerekiyor. İşe alım yaparken en iyilerini almak zorundasınız. Benimle iyi geçiniyor diye ya da bu benim arkadaşım diye yardımcı seçilmez.
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