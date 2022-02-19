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Süper Lig’de kritik mücadele! Yeni Malatya Antalyaspor’u konuk edecek

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Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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Süper Lig’de kritik mücadele! Yeni Malatya Antalyaspor’u konuk edecek

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme potasını yakından ilgilendire mücadelede Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’un ağırlayacak. Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü-Antalyaspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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