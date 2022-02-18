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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sezon sonu gidecek mi? Maç sonu açıkladı

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Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu sezon sonu gidecek mi? Maç sonu açıkladı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maçta performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, ''Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım. Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklıyım." dedi.

Fenerbahçe'nin Slavia prag maçındaki yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu maç sonunda konuştu.



Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Tur için iddiamız sürüyor. İkinci yarıda 1-1'i yakaladık ama basit gollerle avantajı kaybettik. Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. Haftaya iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum.

Taraftarlarımızın bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat konularını menajerim takip ediyor ben sadece Fenerbahçe'ye konsantre oluyorum.

Bu sezon çok farklı pozisyonda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat. Hocamız bana güveniyor. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok.

Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım. Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklıyım.

Rövanşta telafi edeceğiz "RÖVANŞTA TELAFİ EDECEĞİZ"

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