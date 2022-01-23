Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! GS TS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR

Bir maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde 51 puanla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor zorlu deplasmanı kayıpsız geçmek istiyor. Geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 27 puan toplayan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray ise bu maçı kazanarak az da olsa moral depolayarak taraftarlarından özür peşinde.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan, Alpaslan Öztürk ve milli takımda bulunan Mohamed ile Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Trondsen ve henüz hazır olmayan Djaniny forma giyemeyecek.

