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Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! GS TS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! GS TS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak kritik karşılaşma Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS TS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Ligde şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, kötü gidişi durdurmak isteyen Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Peki; Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS TS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir? Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadele için geri sayım sürüyor. Ligde heyecan dolu çekişmeler sürerken, Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar da arama motorlarında sorgulanıyor. GS TS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

Arena Sport 4
Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden


Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD
SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge

TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
Arena sport 1 HD
Btv aksiyon HD


CBC sport hd
Viaplat Denmark H

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Bir maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde 51 puanla liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor zorlu deplasmanı kayıpsız geçmek istiyor. Geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 27 puan toplayan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray ise bu maçı kazanarak az da olsa moral depolayarak taraftarlarından özür peşinde.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan, Alpaslan Öztürk ve milli takımda bulunan Mohamed ile Trabzonspor'da milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Trondsen ve henüz hazır olmayan Djaniny forma giyemeyecek.

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