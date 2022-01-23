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CANLI | Altay - Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 23.01.2022
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CANLI | Altay - Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

İzmir temsilcisi Altay, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Altay, rakibini devirip 15 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Konyaspor ise kazanarak lider Trabzonspor'u takibini sürdürme peşinde...

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