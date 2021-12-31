31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Son dakika: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Son dakika: Alanyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!

Son dakika haberleri... Alanyaspor Bülent Korkmaz'ın ardından takımı Francesco Farioli'ye emanet etti. Süper Lig ekibi Alanyaspor, Francesco Farioli'ye resmi imzayı attırdı.

Alanyaspor Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. Akdeniz ekibi, İtalyan hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA