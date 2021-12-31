Son dakika: Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Son dakika haberleri... Alanyaspor Bülent Korkmaz'ın ardından takımı Francesco Farioli'ye emanet etti. Süper Lig ekibi Alanyaspor, Francesco Farioli'ye resmi imzayı attırdı.
Alanyaspor Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. Akdeniz ekibi, İtalyan hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
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