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Barcelona'dan yeni transfer! Ferran Torres'i kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Barcelona’dan yeni transfer! Ferran Torres’i kadrosuna kattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna kattı. İşte son dakika transfer haberine dair tüm detaylar...

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