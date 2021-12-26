Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre başlangıç tarihi ve fikstürü

Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig'de 1. devre yarın sona erecek. Kasımpaşa-Altay maçıyla perdesi açılan 19. hafta Konyaspor-Beşiktaş maçı ile tamamlanacak. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de 2. devrenin başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

SÜPER LİG 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 2. devre, 07 Ocak 2022 Cuma günü başlayacak.

İşte Süper Lig 20. hafta fikstürü: