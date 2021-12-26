Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre başlangıç tarihi ve fikstürü
Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? Spor Toto Süper Lig'de 1. devre 19. hafta maçlarıyla sona eriyor. Yarın oynanacak maçların ardından 19. hafta maçları tamamlanacak. Trabzonspor'un liderliğini koruduğu Süper Lig'de gözler ikinci yarının başlayacağı tarihe çevrildi. Süper Lig puan durumu, maç sonuçlarıu ve 2. devre takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 Spor Toto Süper Lig 2. devre başlangıç tarihi ve 20. hafta fikstürü...
Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig'de 1. devre yarın sona erecek. Kasımpaşa-Altay maçıyla perdesi açılan 19. hafta Konyaspor-Beşiktaş maçı ile tamamlanacak. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de 2. devrenin başlangıç tarihi belli oldu. Peki, Süper Lig 2. yarı ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
SÜPER LİG 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Spor Toto Süper Lig'de 2. devre, 07 Ocak 2022 Cuma günü başlayacak.
İşte Süper Lig 20. hafta fikstürü:
7 OCAK 2022 CUMA
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 20.00
8 OCAK 2022 CUMARTESİ
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: 13.30
Alanyaspor - Başakşehir FK: 16.00
Kasımpaşa - Hatayspor: 16.00
Galatasaray - Giresunspor: 19.00
9 OCAK 2022 PAZAR
Konyaspor - Sivasspor: 13.30
Göztepe - Antalyaspor: 16.00
Kayserispor - Altay: 16.00
Rizespor - Beşiktaş: 19.00
10 OCAK 2022 PAZARTESİ
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 20.00
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Haberin yazıldığı saat itibariyle Süper Lig 19. hafta maç sonuçları şu şekilde:
25 Aralık Cumartesi
Kasımpaşa-Altay: 2-0
GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0
26 Aralık Pazar:
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1
Göztepe-Adana Demirspor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor:
27 Aralık Pazartesi:
Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor:
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş:
SÜPER LİG PUAN DURUMU (19. HAFTA)
Süper Lig'de 19. hafta oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|19
|14
|4
|1
|36
|14
|22
|46
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|10
|6
|2
|31
|15
|16
|36
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19
|10
|3
|6
|29
|19
|10
|33
|4.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|10
|2
|7
|27
|23
|4
|32
|5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|19
|8
|6
|5
|27
|22
|5
|30
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|18
|8
|5
|5
|29
|23
|6
|29
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|18
|8
|4
|6
|30
|27
|3
|28
|8.AYTEMİZ ALANYASPOR
|19
|8
|4
|7
|29
|31
|-2
|28
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|19
|8
|4
|7
|24
|26
|-2
|28
|10.GALATASARAY A.Ş.
|19
|7
|6
|6
|24
|23
|1
|27
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|7
|6
|6
|26
|27
|-1
|27
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|18
|6
|8
|4
|26
|17
|9
|26
|13.GZT GİRESUNSPOR
|19
|6
|4
|9
|19
|19
|0
|22
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|4
|9
|21
|27
|-6
|22
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|18
|5
|6
|7
|24
|28
|-4
|21
|16.ALTAY
|19
|5
|3
|11
|23
|32
|-9
|18
|17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|19
|5
|2
|12
|17
|34
|-17
|17
|18.KASIMPAŞA A.Ş.
|19
|3
|6
|10
|19
|28
|-9
|15
|19.GÖZTEPE A.Ş.
|19
|3
|6
|10
|18
|28
|-10
|15
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|18
|4
|3
|11
|16
|32
|-16
|15
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