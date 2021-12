Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında karar verildi! Savunması ortaya çıkmıştı

"GOL LAN DEMEDİM..."

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Zorbay Küçük'ün, sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog mücadelenin önüne geçmişti.

Küçük, TFF'ye verdiği savunmada "Go lan" demediğini, "Go away (*Git buradan)" diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığını söylemişti.