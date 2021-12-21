Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında karar verildi! Savunması ortaya çıkmıştı

Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir.

Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde... Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin.

Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz.