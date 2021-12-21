Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında karar verildi! Savunması ortaya çıkmıştı
Süper Lig'in 17. haftasındaki Galatasaray-Başakşehir mücadelesine kararlarıyla damga vuran hakem Zorbay Küçük için MHK kararını verdi. Galatasaray'ın deneyimli antrenörü Necati Ateş'in oyuncularımıza "Go lan" ve "Yalancı" dedi şikayetleri sonrası gözler MHK'ye çevrilmişti. İşte hakem Zorbay Küçük hakkında verilen karar.
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Okaka'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar, Mohamed'in son dakikalarda attığı golle skora denge getirdi ve 1 puanı kurtardı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Aslan, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı. Zorlu müsabakaya damga vuran ise hakem Zorbay Küçük oldu.
Karşılaşmada tartışmalı kararlara imza atan Zorbay Küçük ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Necati Ateş, hakemin sarı-kırmızılı futbolculara hakaret ettiğini söyledi.
Necati Ateş, müsabaka sonrasında şu ifadeleri kullandı: Hem 4. hakem hem de Zorbay, hakem demeyeceğim Zorbay diyeceğim… "Go lan" demiş.
Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın.
Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir.
Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde... Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin.
Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz.
Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kart çıkarır gösterirsin. Daha yanlış bir şey yaparsa kırmızı kart gösterirsin. Bir hakem ki adı Zorbay Küçük; kendisi benim yüzüme oyuncuma 'Go Lan' diyor.
Oyuncum bana bunu söylediğinde bunu teyit ettiriyoruz. Soruyorum oyunculara 4-5 oyuncu 'evet dedi' diyor. Hakeme söylediğimde bana oyuncun yalancı diyor.
Hangi hadle bunu söylüyorsun. Değil Galatasaray oyuncusu hiçbir oyuncu için bunu diyemezsin, bunları söyleme hakkına sahip değilsin.
"GOL LAN DEMEDİM..."
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Zorbay Küçük'ün, sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog mücadelenin önüne geçmişti.
Küçük, TFF'ye verdiği savunmada "Go lan" demediğini, "Go away (*Git buradan)" diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığını söylemişti.
Antrenör Necati Ateş'in, hakeme, "Kerem penaltı olduğunu söylüyor. Yalan mı söylüyor?" dediği, bunun üzerine Küçük'ün de "Eğer öyle diyorsa yalan söylüyor" ifadesini kullandığı bildirildi.
MHK'nin, Küçük'e, "Böyle bir diyaloğa girmen yanlış" dediği belirtildi. 29 yaşındaki hakemin iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.
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