Inter Salernitana'yı farklı yendi: 5-0 | Hakan Çalhanoğlu'ndan iki asist (MAÇ SONUCU ÖZET)

INTER'DEN 71 YIL SONRA

Hakan'ın asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golü oldu.

Inter, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti.

Ligde 8 puanla son sırada bulunan Salernitana, bu sezonki 14. yenilgisini aldı.