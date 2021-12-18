Inter Salernitana'yı farklı yendi: 5-0 | Hakan Çalhanoğlu'ndan iki asist (MAÇ SONUCU ÖZET)
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Inter, Salernitana'yı deplasmanda 5-0 yendi. Inter kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi ve iki de asist yaptı. Hakan'ın asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golü oldu. Inter, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti.
Salerno'daki Arechi Stadı'nda lider Inter, lig sonuncusu Salernitana'ya konuk oldu.
GOLLER
Salernitana'yı 5-0 yenen Inter'e galibiyete getiren golleri, 11. dakikada Ivan Perisic, 33. dakikada Denzel Dumfries, 52. dakikada Alexis Sanchez, 77. dakikada Lautaro Martinez ve 87. dakikada Roberto Gagliardini attı.
ÇALHANOĞLU'NDAN 2 ASİST
Inter kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi ve iki de asist yaptı.
INTER'İN LİGDEKİ SON DURUMU
Bu sonuçla Inter, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 43'e yükseltti.
Liderliğini sürdüren mavi-siyahlı takım, maç fazlasıyla en yakın rakibi Milan'la arasındaki puan farkını da 4'e çıkarttı.
INTER'DEN 71 YIL SONRA
Hakan'ın asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golü oldu.
Inter, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti.
Ligde 8 puanla son sırada bulunan Salernitana, bu sezonki 14. yenilgisini aldı.
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