Beşiktaş’ta derbi primi belli oldu! Yönetim elini cebine attı

Başkan, "Hareketli günler yaşıyoruz. Ama siz sadece derbi maçına odaklanın. Camia galibiyet bekliyor. Yönetim olarak size inancımız tam. Siz de inanın yeter" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi'nin, takımın durumuyla ilgili olarak antrenör Önder Karaveli'den bilgi aldığı, ek olarak takım kaptanlarıyla da bir araya gelip Fenerbahçe'yle oynayacakları dev mücadele öncesinde galibiyet sözü aldığı ifade edildi.