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Beşiktaş'ın hocası belli oluyor! Bruno Pinheiro sözleşmesini feshedecek

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Beşiktaş’ın hocası belli oluyor! Bruno Pinheiro sözleşmesini feshedecek

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bruno Pinheiro'da mutlu sona çok yaklaştı. Portekizli teknik adamın, kulübü Estoril ile sözleşme feshi için görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından takımı geçici olarak Önder Karaveli'ye emanet ederken, yeni teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, lsitesinde yer alan Bruno Pinheiro'da son aşamaya geldi. Portekizli teknik adamın, kulübü Estoril ile sözleşme feshi için görüştüğü öğrenildi.

Pinheiro'nun Estoril'le bağlarını kopardığı takdirde Beşiktaş'a imza atmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.

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