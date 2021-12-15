Beşiktaş’ın hocası belli oluyor! Bruno Pinheiro sözleşmesini feshedecek

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, lsitesinde yer alan Bruno Pinheiro'da son aşamaya geldi. Portekizli teknik adamın, kulübü Estoril ile sözleşme feshi için görüştüğü öğrenildi.

Pinheiro'nun Estoril'le bağlarını kopardığı takdirde Beşiktaş'a imza atmasının önünde herhangi bir engel kalmayacak.