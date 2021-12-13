17 yaşındaki genç futbolcu Süper Lig kulüplerinin peşinde

"BİRÇOK YERDEN FUTBOL İÇİN TEKLİF GELDİ"

Takım arkadaşlarının kendisi gibi gençlerden oluşmasının sahaya olumlu yansıdığını anlatan Özdemir, kendisi için birçok futbol kulüplerinden de teklif geldiğine dikkat çekti. Özdemir, "Genç bir takımız. Bunun verdiği enerji ile güzel mücadele ediyoruz. Genç takım olmamızın etkisini sahada görüyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz. Birçok yerden futbol için teklif geldi. Teklifler doğrultusunda menajerim ile değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İlerleyen günlerde önümüzde çok maç var. Bu maçlarda da birincilik elde etmeye çalışacağız. İnşallah bu sezon benim ve takımım için iyi geçecek" diye konuştu.