17 yaşındaki genç futbolcu Süper Lig kulüplerinin peşinde
Denizli Süper Amatör Lig'inde (SAL) mücadele eden Denizligücüspor Kulübünde forma giyen 17 yaşındaki yetenekli futbolcu Şeref Emre Özdemir ile Spor Toto Süper Lig’den 4 kulübün ilgilendiği öğrenildi.
Denizli'de yaşayan 2004 doğumlu olan yetenekli genç, sahada sergilediği performansıyla önümüzdeki yıllara damga vuracağının sinyallerini veriyor. 10 yılı aşkındır sahalarda boy gösteren Şeref Emre Özdemir, yıldız futbolcu olma yolunda ilerliyor. Denizligücüspor kulübünde forma giyen Özdemir, bugün oynan son maçta Ligin ilk devresi tamamlanmış oldu.
Takımının Ligin ilk devresinde toplam 19 gole sahip olduğu ve 11'ini ise fileye kendisi gönderen Özdemir, adeta yeteneğiyle göz kamaştırıyor. Bu sezon sahada gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şeref Emre Özdemir, genç yaşında olmasına rağmen kulüpleri peşine taktı. Yeşil sahada Denizligücüspor ile Kıralandemirspor'un karşılaştığı maçta Özdemir, 5 asist, 1 gollük performans sergiledi. Denizligücüspor'un 3-2 galip geldiği maçta 9 takımın içerisinde 14 puanla 4'üncü bitirdi. Özdemir ise takımındaki attığı goller ile başarıya adım adım ilerliyor.
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ve Denizligücüspor forması ile takımına getirdiği başarılar ile adından söz ettiren ve Türkiye'nin büyük takımlarının radarına giren Şeref Emre Özdemir, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gelen teklifler ve kariyer hedefi hakkında iddialı konuşan Özdemir, 2022 yılının kendisi için kariyer yılı olarak adlandırdığını ifade etti.
"FUTBOL İŞİNİ SEVEREK YAPIYORUM"
Futbol hayatına 8 yaşında atıldığını belirten 17 yaşındaki Şeref Emre Özdemir, her yıldız futbolcu gibi kendisi de üst liglerde oynamak istiyor. Özdemir, "Zorlu bir maçtı olduğunu söyleyebilirim. Hava da güzeldi. Saha da iyi oynadık. Maçı taraftarımız olmamasına rağmen kazandık. Güzel bir galibiyet aldık. 1 gol 5 asist oynadığım için mutluyum. 10 senedir futbol oynuyorum. Her futbol oynayan çocuk gibi bizde iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyorum. Tabi üst ligler de oynamak istiyorum. 8 yaşından beri futbol işini severek yapıyorum" dedi.
"BİRÇOK YERDEN FUTBOL İÇİN TEKLİF GELDİ"
Takım arkadaşlarının kendisi gibi gençlerden oluşmasının sahaya olumlu yansıdığını anlatan Özdemir, kendisi için birçok futbol kulüplerinden de teklif geldiğine dikkat çekti. Özdemir, "Genç bir takımız. Bunun verdiği enerji ile güzel mücadele ediyoruz. Genç takım olmamızın etkisini sahada görüyoruz. Şampiyon olmak için oynuyoruz. Birçok yerden futbol için teklif geldi. Teklifler doğrultusunda menajerim ile değerlendirmelerimizi yapıyoruz. İlerleyen günlerde önümüzde çok maç var. Bu maçlarda da birincilik elde etmeye çalışacağız. İnşallah bu sezon benim ve takımım için iyi geçecek" diye konuştu.
"2022 YILI BENİM İÇİN KARİYER YILI OLACAK"
Yeni yıllın kendisi için büyük kariyer odaklı bir sene olacağını ifade eden Özdemir, ailesinin ve takım arkadaşlarının ilerlediği yolda en büyük destekçisi olduğunu belirterek; 2022 yılı benim için kariyer yılı olacak. Bu yeni yıla girerken ailem ve takım arkadaşlarım en büyük destekçim oldu. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onların da üzerimde çok emeği var. Bu yüzden hayal kırıklığına uğratmayacağım. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi takımlarda forma giyeceğim" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin gözü kulağı o haberde! 2022 maaşlarında seyyanen zam sürprizi! SSK Bağ-Kur emeklisinin 3 talebi!
- Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? Tarih açıklandı
- Berfin Özek eski hali nasıl? Berfin Özek kimdir, kaç yaşında? Berfin Özek sevgilisi kim?
- Ferhat Güzel polise sığındı! Ferhat Güzel sevgilisi kimdir? Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Altında yeni rekor! Altın fiyatları için kritik tarih! 13 Aralık gram ve çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- VGM yükseköğrenim bursu için tarih açıklaması! 2021 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Dolar neden yükseliyor? Dolar son dakika kaç TL oldu? 13 Aralık bugün dolara ne oldu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru tarihleri ne kadar?
- KPSS ortaöğretim takvimi: 2022 lise mezunu KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu!
- 2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...
- KPSS takvimi 2022! KPSS lisans, önlisans, ÖABT sınavları ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihi belli oldu!
- ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?