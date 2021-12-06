Konyaspor - Yeni Malatya CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İki takımın da 3 puan hedeflediği Konyaspor - Yeni Malatyaspor mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
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Ligde 26 puanla 3. sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
4 maçtır galibiyete hasret olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise deplasmanda 3 puana uzanıp kötü gidişe "dur" demek istiyor.