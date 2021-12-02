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Konyasporlu futbolculardan ödül alacak hareket! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran olay

SPOR
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Konyasporlu futbolculardan ödül alacak hareket! Ziraat Türkiye Kupası’na damga vuran olay

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Konyaspor ile Vanspor FK karşı karşıya gelirken, mücadelede ev sahibi Konyaspor oyuncuları büyük bir centilmenlik örneği sergiledi. Maçın 33. dakikasında Konyasporlu Oğulcan Ülgün topu Vanspor FK yarı sahasına doğru sürerken sakatlık geçirdi ve topu takım arkadaşına bıraktı. Bu pozisyon sonrası Van Spor'lu futbolcular bir süre duraklarken, bu sırada Konya atağına devam edip golü buldu. Vansporlu futbolcular gol sonrası Konyasporlulara tepki gösterirken, ev sahibi futbolcular teknik heyetin talimatıyla santradan sonra rakip futboculara müdahale etmedi ve Vanspor beraberlik golünü kaydetti. İşle o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig'in güçlü ekibi Konyaspor, evinde Vanspor FK'yı ağırladı.

SPORTMENLİK ÖRNEĞİ
İlk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada atılan goller geceye damga vurdu.

VANSPORLU OYUNCULAR DURDU
Vansporlu futbolcular, Konyaspor'lu Oğulcan Ülgün'ün sakatlanması sonrası durdu.

KONYASPORLU OYUNCULAR GOLÜ ATTI
Konyasporlu oyunculardan bazıları bunu fark etmeyerek 33. dakikada gol attı.

35. DAKİKADA KONYASPORLULAR DURDU VANSPORLULAR ATTI

Golün ardından 35. dakikada Konyasporlular durdu ve Vansporlu Hamza Küçükköylü santradan topu alarak skoru eşitleyen golü attı.

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