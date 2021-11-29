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Felipe Melo geri dönecek mi? Galatasaray'dan Melo açıklaması

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Felipe Melo geri dönecek mi? Galatasaray’dan Melo açıklaması

Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen 38 yaşındaki Felip Melo ile ilgili Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın, eski oyuncusu Felip Melo'yu yeniden Transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.

Felipe Melo geri dönecek mi? Galatasaray’dan Melo açıklaması

Kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Felipe Melo geri dönecek mi? Galatasaray’dan Melo açıklaması

Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var.

Felipe Melo geri dönecek mi? Galatasaray’dan Melo açıklaması

Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." dedi.

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