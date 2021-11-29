Felipe Melo geri dönecek mi? Galatasaray'dan Melo açıklaması
Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen 38 yaşındaki Felip Melo ile ilgili Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın, eski oyuncusu Felip Melo'yu yeniden Transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-kırmızılı kulüpten cevap geldi.
Kulübün yönetim kurulu üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var.
Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz. Doğru bir yapılanma var ve bu şekilde devam edecek." dedi.
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