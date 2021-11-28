CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Pazar gününün önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması merakla bekleniyor. Bu sezon sergiledikleri futbol ile takdir edilen iki takım kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Efe, Emre, Erhun, Bertolacci, Karamoh, Pesic (Muhtemel)

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius