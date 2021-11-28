CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle!
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Ligde namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Pazar gününün önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması merakla bekleniyor. Bu sezon sergiledikleri futbol ile takdir edilen iki takım kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Karagümrük: Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Efe, Emre, Erhun, Bertolacci, Karamoh, Pesic (Muhtemel)
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius
KARAGÜMRÜK'TE 7, TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR
Ev sahibi Fatih Karagümrük'te Hedenstad, Biglia ve Zukanovic kart cezaları, Benatia, Borini, Kerim Frei ve Burak Bekaroğlu ise sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemiyor. Trabzonspor'da ise Gervinho, Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler, Karagümrük maçında yok.
KARAGÜMRÜK'E YENİLGİSİ YOK
Bordo-mavililer, tecrübeli hocayla deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamazken (14G-9B) Karagümrük de kendi sahasında 12 maçtır yıkılmıyor. İstanbul ekibi bu sezon ev sahibi olduğu 6 karşılaşmayı (3G-3B) kaybetmedi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR BİR İLK PEŞİNDE
Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için Karagümrük karşısına çıkacak.
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