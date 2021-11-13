Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı A Milli Takım’a davet edildi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Millî Takımımızda aday kadroya iki futbolcu daha dahil edildi.

Buna göre, Medipol Başakşehir FK'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor A.Ş.'den Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Millî Takım kampına katılacak.

Daha önce 3 kez A Millî Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi.