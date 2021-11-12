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Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda?

Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası elemelerinde mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız Cebelitarık karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılması gereken Millilerimiz, Fatih Terim Stadyumu’nda Cebelitarık’ı ağırlayacak. Karşılaşmada Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak.

Türkiye Cebelitarık maçı hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupasına katılabilmek için G Grubu'nda mücadele eden Millilerimiz gruptaki son şanslarını kullanmak için sahaya çıkıyor. Norveç'in iki puan gerisinde yer alan Türkiye, gruptaki son iki maçını kazanarak Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Peki; Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım tarihinde Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak. Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. A Milli takım mücadeleden farklı galibiyet alabilmek için sahada olacak. Maç TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

OZAN KABAK VE CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli futbolcu Ozan Kabak, viral enfeksiyon sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı" denildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir" denildi.

Galatasaray'da ve forma giyen Barış Alper Yılmaz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

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