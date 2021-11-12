Efsane kaleci Petr Cech’ten Galatasaray sözleri: Bir uçağın yanında durmak gibiydi

"WEMBLEY SIRA DIŞI"

Wembley'in sıra dışı olduğunu söyleyen eski kaleci, "80-90 bin kişilik stadyumlar var. Wembley gerçekten olağan dışı. FA Cup finali gibi maçlar orada oynanıyor, oradaki atmosfer her zaman harikadır. Bu maçlar gerçekten keyif aldığınız maçlardır" şeklinde konuştu.

İngiltere'ye transfer olduğunda her maçtan keyif aldığını söyleyen 39 yaşındaki Cech, "Buradaki insanlar futbola fazlasıyla tutkulu, stadyumlarda tutkuyla takımlarını destekliyorlar" şeklinde görüşlerini aktardı.

"İNANILMAZDI"

Chelsea ile Stamford Bridge'de oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarında atmosferin her zaman çok iyi olduğunu kaydeden efsane eldiven, "Şampiyonlar Ligi maçları, inanılmaz, atmosferi hissedebilirdiniz. Barcelona ve Bayern Münih'e karşı 2005 yılında oynadığımız maçlar, benim Chelsea ile ilk eleme maçlarımdı. Kulüp tarihinde eleme aşamasına ulaştığımız üçüncü sezondu. Büyük takımların, büyük maçları oynamaya gelmesi, çok özel ve çok heyecan vericiydi" diye konuştu.