Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosu...
Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye Cebelitarık maçı için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma umudunu koruyan Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık ile çıkacağı zorlu karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosunda kimler var? İşte haberin detayları...
Letonya'yı maçın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle 2-1 yenen Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleleri G Grubu'ndaki 9'uncu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Finallerine katılma umudunu son maçlara taşıyan Türkiye, elemelerde G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosunda kimler var? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Milli takım, gruptaki son maçında ise Karadağ ile 16 Kasım'da Podgorica Gradski Stadı'nda karşılaşacak.
NORVEÇ VE HOLLANDA'NIN ALACAĞI SONUÇLAR BEKLENECEK
Son iki haftasına girilen elemelerde G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Takım, finallere kalabilmek için 17 puanla ikinci Norveç ve 19 puanla lider Hollanda'nın sonraki maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.
Türkiye, evinde oynayacağı Cebelitarık maçının ardından deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Grup liderliği için büyük avantajı bulunan Hollanda, 9. haftada deplasmanda Karadağ'la, Norveç ise evinde Letonya'yla maça çıkacak. Grubun 10. ve son haftasında ise Hollanda, Norveç'i konuk edecek.
MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
GRUP İKİNCİSİ PLAY-OFF MAÇLARINA ÇIKACAK
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sona ermesinin ardından toplam 13 takım, finallere katılım hakkı elde edecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılacak. Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise bu kez play-off turu maçlarına çıkacak.
Play-off turu maçlarında, Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım yer alacak. Sona eren UEFA Uluslar Ligi'ne B Ligi 3. Grup'tan katılan A Milli Takım'ın, grubunu son sırada tamamlaması nedeniyle Dünya Kupası finallerine bu arenadan katılma olasılığı bulunmuyor.
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Bu takımlar, üçlü play-off yoluna ayrılmasının ardından birbirleriyle yapacakları yarı final ve final maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na final vizesi alacak.
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- Milli maç ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım kadrosu...
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