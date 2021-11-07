İzmir'de Konyaspor zaferi! Göztepe: 0 Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla beraber Konyaspor puanını 23'e yükseltti ve 3. sırada kendisine yer buldu. Göztepe ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Kahraman, Soner, Yalçın, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Skubic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi

:: MAÇTAN DAKİKALAR::

11. dakikada Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Lourency'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Yalçın'ın şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

23. dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sert şutunda, direğe çarpan top üstten auta çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte boş durumda bulunan Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

45+6. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk önce gol kararı veren hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda elle müdahale olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

55. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tijanic, ceza sahası yayın üzerinden kaleye şutunu gönderdi, meşin yuvarlak sol direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

56. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Soner Aydoğdu ile verkaç yaparak ceza sahasına topla birlikte giren Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Sehic ayaklarıyla topu kurtardı.

64. dakikada sol taraftan Soner Aydoğdu ile korner kullanan Göztepe'de yapılan ortada defansı aşan topla buluşan Tijanic, sert vuruşla topu kaleye gönderse de meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

70. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Lourency'nin ceza sahasına ortaladığı top yükselen Ideye, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderse de kaleci Sehic topa sahip oldu.

72. dakikada sol kanattan kontra atağa çıkan Konyaspor'da Serdar Gürler'in sağ ayağının dışıyla defans arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi, attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

79. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Cikalleshi'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürleri şutunu attı ancak kaleci İrfan Can Eğribayat topa dokunarak kornere çeldi.

81. dakikada Konyaspor'da M'Poku'nun pasıyla sol kanattan top sürerek çizgiye inen Michalak, topu kale önüne çevirdi. Topla buluşan Cikalleshi sağına çekere şutunu attı ancak top kaleci İrfan Can Eğribayat'tın müdahalesiyle kornere çıktı.

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazanan Göztepe'de topu başına geçen Tijanic, yerden sert şutla topu kaleye gönderdi, kaleci Sehic yere uzanarak topu kurtardı.