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CBC Sport yayın akışı 4 Kasım! CBC Sport frekans bilgileri! CBC Sport canlı yayın nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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CBC Sport yayın akışı 4 Kasım! CBC Sport frekans bilgileri! CBC Sport canlı yayın nasıl izlenir?

CBC Sport frekans bilgileri! CBC Sport nasıl izlenir? 3-4 Kasım CBC Sport yayın akışı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Azeri kanalı CBC Sport'un yayın akışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının yer alıp almadığı merak ediliyor. Bu nedenle CBC Sport frekans bilgileri sorgulanıyor. CBC Sport nasıl izlenir?

CBC Sport frekans bilgileri! CBC Sport nasıl izlenir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 3-4 Kasım CBC Sport yayın akışı sorgulanan konulardan birisi oldu. Temsilcilerimiz bu hafta Avrupa kupalarında zorlu maçlara çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan alternatif kanallar araştırılıyor. Peki; CBC Sport frekans bilgileri nasıl? CBC Sport nasıl izlenir?

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Biss key 1313131313131339

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT YAYIN AKIŞI

3 KASIM

20:45
Xəbər bloku
21:00
Çempionlar Liqası özəl (canlı)


21:45
UEFA Çempionlar Liqası. Milan – Portu (canlı)

4 KASIM

18:45
UEFA Avropa Konfrans Liqası özəl (canlı)
19:30
UEFA Avropa Konfrans Liqası. Kayrat – Qarabağ (canlı)
21:45
UEFA Avropa Liqası. Legiya – Napoli (canlı)

00:00
UEFA Avropa Liqası. Antverpen – Fənərbağça (canlı)
02:00
La Liqa: xronika

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