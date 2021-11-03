Kartal Avrupa'da dağıldı! Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada penaltıdan ve 38'inci dakikada Gonçalves, 41'inci dakikada Paulinho ve 56'ncı dakikada Sarabia kaydetti.

9'uncu dakikada Sporting gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topla sol kanattan savunma arkasına sarkan Sarabia, topu yerden içeri çevirdi. Paulinho'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



10'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sarabia, topu yerden içeri çevirdi. Arka direkte Gonçalves'in vuruşunda kaleci Ersin topu son anda kornere tokatladı.



15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortasını yaptı. Josef'in indirdiği top, Sporting savunmasından sekip Larin'in önünde kaldı. Larin'in şutunda kaleci Adan topu çelmeyi başardı.



29'uncu dakikada Sporting penaltı kazandı. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Gonçalves, Rıdvan Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi.



30'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Gonçalves, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin'i farklı köşelere gönderdi: 1-0.



38'inci dakikada fark 2'ye çıktı.Matheus Nunes'in pasıyla ceza sahasına giren Gonçalves, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



41'inci dakikada Sporting bir gol daha buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Paulinho, Montero'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlara gitti: 3-0.



Mücadelenin ilk yarısı Sporting'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





48'inci dakikada sol kanattan gelişen Sporting atağında Sarabia ortasını yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top direkten oyun alanına geri döndü.



56'ncı dakikada Sporting farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Matheus Reis, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Welinton'un uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Sarabia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.



69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortasını yaptı. Can Bozdoğan'ın kafayla içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafayla vurdu. Top üstten auta gitti.



90'ıncı dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Josef, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sporting sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.