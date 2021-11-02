Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 17 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 8 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 28 gol gördü.

Beşiktaş, Sporting Lizbon ile İstanbul'da yaptığı karşılaşmada rakibine 4-1 mağlup oldu.