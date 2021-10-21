Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftası ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek. 24 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta oynanacak zorlu derbinin hakemi belli oldu.
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hafanın en kritik müsabakası İstanbul'da iki ezeli rakip arasında oynanacak. 24 Ekim Perşembe akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Ligde 17 puanı bulunan iki takımın müsabakasında deneyimli hakem Fırat Aydınus görev yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Aydınus'un yardımcılarını; Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Alper Ulusoy yapacak.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
22 EKİM CUMA
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay (Yeni Malatya) YASİN KOL
23 EKİM CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi) HÜSEYİN GÖÇEK
16.00 Gaziantep FK - GZT Giresunspor (Kalyon) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) ATİLLA KARAOĞLAN
24 EKİM PAZAR
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat) HALİS ÖZKAHYA
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) BAHATTİN ŞİMŞEK
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER
25 EKİM PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) FIRAT AYDINUS
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