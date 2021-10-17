Son dakika: Galatasaray’da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri ibra edildi

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları ve misafirler alınmadı.

Genel kurul divan başkanlığına, yapılan oylama sonucunda Metin Sinan Aslan seçildi.

MUSTAFA CENGİZ BAŞKANLIĞINDAKİ YÖNETİM KURULUNUN FAALİYETLERİ İBRA EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü 2020 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2019 yılı hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Toplantı başlangıcında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kürsüye çıkarak Tüzüğün 37. maddesi uyarınca Genel Kurul Divan Başkanlığı görevini ifa etmek üzere gelen imzalı dilekçeyi Genel Kurul Üyelerinin takdirine sundu.

Genel Kurul Divan Başkanlığı için başka bir adayın çıkmamasıyla Metin Sinan Aslan ve beraberindeki ekip oturumu yönetmek üzere yerlerini aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas kürsüye çıkarak şu konuşmayı yaptı:

"Sayın başkan, saygıdeğer Galatasaraylılar. Bugün Galatasaray'ın pandemi sebebiyle yapılamamış Genel Kurul Toplantısını yaparak Galatasaray'ı takvimsel olarak normalleşmeye götüreceğiz. Sayın başkanın tavsiyesini dinledim ve çok iyi niyetli bu tavsiyesine şu cevabı vermek istiyorum. Ali Sami Yen'in koltuğu fiziksel bir koltuktan ibaret değildir. O koltukta oturuyor olmanız, Ali Sami Yen'in koltuğunun gereğini yaptığınız anlamına gelmez. Buna geçtiğimiz dönem birçok kez şahit olduk. Biz görevdeyken Ali Sami Yen'in koltuğunu doldurmak için o koltuğun temsiliyetini yerine getirmek için ve o koltuğa zarar gelmemesi için canımızla başımızla çalışacağımızdan ve gereğini yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. İkincisi, bugün bizim görev almadığımız geçmiş yönetimimizin bir dönemi değerlendirilecek. Herkes görüşlerini belirtecek."

"Ben vicdanen ve hakkaniyet çerçevesinde bir önceki Yönetim Kurulunun burada oturarak yakında bu toplantıdaki konuşmaları değerlendirmesini ve bunlara cevap vermesini, toplantıdan oradan hakim olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu görüşümde de ısrar ediyorum. Şundan da şüpheniz olmasın. Biz buradayız. Ali Sami Yen'in koltuğu asla boş olmayacak. Yapılması gerekenler yapılacak. Biz özellikle bütün süreçte Yönetim Kurulu olarak çok şeffaf, Genel Kurulu etkileyecek görüş beyan etmeme konusunda özen gösterdik. Bunun sebebi de şudur. Bulunduğumuz konum gereği Genel Kurul iradesine yönelik bir söylemde bulunmamanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bugün de aynı şekilde Genel Kurulun sağlıklı yürümesi için görevimizi yerine getireceğiz. Asla bir irade yönünde beyanımız ve tavrımız olmayacak."

"Buradaki amacımız bugün ve yarın yapılacak genel kurulların Galatasaray'a yakışacak şekilde olması. Üslubun Galatasaray'a yakışacak şekilde olması ve bu Genel Kurullar bittikten sonra el ele çıkıp birlikte Galatasarayımızın gündelik ve gelecek problemlerini halletmek üzere yürüyebilme kabiliyetinde olması. Bunun dışında Galatasaray'ın her türlü iradesine saygı duyup gereğini yapıyor olacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim."

Başkan Burak Elmas'ın konuşmasının ardından 2019 yılı Faaliyet Raporu'nu sunmak üzere 89. Yönetim Kurulunda başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Kaan Kançal, ardından aynı Yönetim Kurulunda muhasip üye unvanıyla görev yapmış olan Dorukhan Acar kürsüye geldi. Faaliyet raporunun sunumumun sona ermesiyle 2019 Yılı Denetim Raporu'nu okumak üzere, 89. Yönetim Kurulunda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emir Otluoğlu, söz konusu raporu haziruna sundu.

Söz hakkı almak isteyen üyelerimizin kürsüye çıkarak görüşlerini dile getirmesinin ardından 89. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması safhasına geçildi. Toplantının başında, aklanma konusunda yapılacak oylamanın kapalı şekilde icra edilmesi karara bağlandı. Oylama sonucunda Galatasaray Spor Kulübü 89. Yönetim Kurulu mali bakımdan ibra edilirken, yönetsel olarak ibra edilmedi.

Denetim Kurulunun aklanması konusunda da kapalı bir oy verme işlemi gerçekleşti. Bu oy verme işleminin sonucunda 89. Yönetim Kurulu döneminde görev yapan Denetim Kurulu aklanmadı.

Oylamaların ardından disiplin cezası alan üyelerin başvuruları görüşülüp ayrı ayrı karara bağlandı ve toplantı sona erdi.