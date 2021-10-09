Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FURY: WILDER UMURUMDA DEĞİL

Tyson Fury, Wilder'ın açıklamalarına binlerce boks severlerin önünde cevap verdi: "Wilder umurumda değil, çünkü o hasta biri. Beni, kendi antrenörünü ve hakemi suçladı. Yenilgiyi hazmedemedi."

"O ÇOK KÜÇÜK VE ZAYIF BİRİ... NAKAVT EDECEĞİM"

"Onu rövanş maçında yok ettim. Onu yine yere sereceğim. O çok küçük ve zayıf biri… Onu nakavt ettim ve yine nakavt edeceğim!"

Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu iddia etmişti. 35 yaşındaki boksör, son yenilgiden sonra antrenörünü kovmuş ve yerine Malik Scott'u getirmişti. Wilder, maç öncesi Fury'i yere sermek için intikam sözü vermişti.