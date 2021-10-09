Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır siktler kemeri için ABD'li Deontay Wilder ve Büyük Britanyalı Tyson Fury karşı karşıya gelecek. Dev maçı takip etmek isteyen boksseverler ise karşılaşma hakkındaki detayları arama motorlarında sorguluyor. İşte, Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanan Wilder - Fury maçı, Tyson Fury'nin corona virüsüne yakalanması nedeniyle ertelenmişti. İşte, Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
WILDER - FURY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deontay Wilder ile Tyson Fury arasında WBC ağır sıklet kemeri için oynanacak mücadele, 10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
İlk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşan iki boksorun mücadelesi berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı 7. rauntta teknik nakavtla kazanan Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.
İngiliz boksör, kariyeri boyunca çıktığı 31 maçta 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın ise 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.
Fury'nin Wilder'ı mağlup etmesi halinde, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK BAŞLADI
WBC ağırsıklet şampiyonu maçı öncesi 33 yaşındaki Britanyalı boksör Tyson Fury, ABD'li rakibi 35 yaşındaki Deontay Wilder'a yönelik çok sert ifadeler kullanarak maç öncesi gerilimi tırmandırdı.
WILDER KÜFÜR ETMİŞTİ
Deontay Wilder, geçtiğimiz günlerde Fury'nin aralarında oynanan ikinci maçta hile yaptığını ve onun korkak olduğunu söylerek Büyük Britanyalı boksöre küfür etmişti. İkili, olası bir kavga ihtimaline karşı maç öncesi yapılan basın toplantısında hiç yakınlaştırılmadı.
FURY: WILDER UMURUMDA DEĞİL
Tyson Fury, Wilder'ın açıklamalarına binlerce boks severlerin önünde cevap verdi: "Wilder umurumda değil, çünkü o hasta biri. Beni, kendi antrenörünü ve hakemi suçladı. Yenilgiyi hazmedemedi."
"O ÇOK KÜÇÜK VE ZAYIF BİRİ... NAKAVT EDECEĞİM"
"Onu rövanş maçında yok ettim. Onu yine yere sereceğim. O çok küçük ve zayıf biri… Onu nakavt ettim ve yine nakavt edeceğim!"
Wilder, Fury'nin maçlarda hile yaptığını eldivenlerinin içine sert cisimler koyduğunu iddia etmişti. 35 yaşındaki boksör, son yenilgiden sonra antrenörünü kovmuş ve yerine Malik Scott'u getirmişti. Wilder, maç öncesi Fury'i yere sermek için intikam sözü vermişti.
"KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOK"
Wilder son olarak şunları söyledi: "İddialarımdan dolayı pişman değilim. Buna inanarak mezara gideceğim. O hile yapıyor. Bu konuda eminim. Kaybedecek bir şeyim yok. Maça konsantre olmuş durumdayım.
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