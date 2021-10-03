Fazlı Eryılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı.
Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.