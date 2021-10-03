03 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fazlı Eryılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Fazlı Eryılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
ABONE OL
Fazlı Eryılmaz Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Fazlı Eryılmaz, Belaruslu Azamat Nurykau'yu 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı.

Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Taha Akgül bronz madalya kazandı TAHA AKGÜL BRONZ MADALYA KAZANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA