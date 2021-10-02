Giresunspor ilk galibiyetini aldı I Göztepe 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Giresunspor, 71. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

GİRESUN'UN İLK GALİBİYETİ

Karşılaşmada Göztepe, 61'de Tijanic ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.Bu sonucun ardından Giresunspor, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 5'e yükseltti.

Göztepe ise 5 puanda kaldı.