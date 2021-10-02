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Giresunspor ilk galibiyetini aldı I Göztepe 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Giresunspor ilk galibiyetini aldı I Göztepe 0-1 Giresunspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Giresunspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Karadeniz ekibi, 71. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Giresunspor, 71. dakikada Diabate'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

GİRESUN'UN İLK GALİBİYETİ

Karşılaşmada Göztepe, 61'de Tijanic ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.Bu sonucun ardından Giresunspor, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 5'e yükseltti.

Göztepe ise 5 puanda kaldı.

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