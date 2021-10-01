Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta?
Euroleague’de mücadele eden sarı lacivertli temsilcimiz, gruptaki ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Euroleague’de heyecan yeniden başlıyor. Peki; Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta? Euroleage'de bu sezon ilk maçına çıkacak Fenerbahçe'nin rakibi Sırpların ünlü takımı Kızılyıldız olacak. Sarı lacivertli ekibin bu zorlu mücadelesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen basketbol severler Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor.
FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.
Fenerbahçe Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Maçı beIN Sports 3 canlı yayınlayacak.
EUROLEAGUE'DE HEYECAN DORUKTA!
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.
Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.
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- Fenerbahçe Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Fenerbahçe Kızılyıldız maçı saat kaçta?
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