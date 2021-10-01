Busenaz Sürmeneli yeni hedefini açıkladı

CAHİT SÜME: "DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Olimpiyattan sonra sevinç duygularının halen devam ettiğini ifade eden Busenaz Sürmeneli'nin Antrenörü Cahit Süme ise, "Sürekli davetler alıyoruz. Son kampımızı gitmeden Ordu'da yaptık. Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç bizimle müthiş derecede ilgilendi. Keşke tüm il müdürlerimiz bu şekilde duyarlı olsa, çok daha başarılı sporcuların çıkacağına inanıyorum. Müthiş bir moral ile olimpiyatlara katıldık ve sonucunu da gördük. Önümüzde aralık ayında yapılacak olan dünya şampiyonası var, inşallah ona da en güzel şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



Milli sporcu Busenaz Sürmeneli de kazandığı altın madalyanın arkadaşında milyonlarca dua eden insanın olduğunu ifade ederek, "Sporcunun halinden sporcu anlar diye söz vardı, o sözü burada hissettim. Burada, spor il müdürlerimiz ne isterlerse yapabiliyormuş, onu öğrendik. Çok güzel hazırlandık. Olimpiyata gitmeden önce bir yazı yazmıştım ve orada bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimiz söylemiştim. Temsil ettim ve geldim. Bu madalya zaten gençlere ve umut ışığı olabilecek herkese armağan olsun. O madalyanın arkasında milyonlarca kişinin duası var" ifadelerini kullandı.