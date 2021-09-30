Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi: Salzburg 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bu sonuçla Salzburg puanını 4'e yükseltti. Lille ise 1 puanda kaldı. G Grubu'nun bir sonraki maçlarında Salzburg deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Lille ise sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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