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Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi: Salzburg 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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Burak Yılmaz’ın golü Lille’e yetmedi: Salzburg 2-1 Lille MAÇ SONUCU-ÖZET

Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Salzburg sahasında Lille'i ağırladı. Karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalarken zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Salzburg'a galibiyeti getiren goller Adeyemi atarken Lille'in tek golü Burak Yılmaz'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Salzburg ile Lille kozlarını paylaştı. Red Bull Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaptı. VAR olarak ise Mete Kalkavan görev aldı.

Ev sahibi Salzburg 35 ve 53. dakikalarda penaltıdan Adeyemi'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan A Milli yıldızımız Burak Yılmaz 62. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Lille'in geri kalan dakikalardaki çabaları skoru değiştirmeye yetmedi ve kritik mücadeleyi 2-1 kazanan Salzburg 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Salzburg puanını 4'e yükseltti. Lille ise 1 puanda kaldı. G Grubu'nun bir sonraki maçlarında Salzburg deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Lille ise sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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