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Mario Balotelli'den düğünde çiftetelli şovu

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Mario Balotelli’den düğünde çiftetelli şovu

Adana Demirspor’un İtalyan forveti Mario Balotelli, kulübün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde takım arkadaşları ve kulüp başkanı Murat Sancak ile dakikalarca çiftetelli oynadı. Yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Süper Lig'e çıktıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile kentteki bir otelde dünyaevine girdi.

Düğüne Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Düğün boyunca futbolcular şarkılar eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken özellikle Mario Balotelli'nin çiftetelli oynaması görenleri gülümsetti.

İtalyan forvetin pistte oynadığı anların görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Mario Balotelli’den düğünde çiftetelli şovu MARİO BALOTELLİ'DEN DÜĞÜNDE ÇİFTETELLİ ŞOVU

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