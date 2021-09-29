Galatasaraylı Diagne’den tepki çeken paylaşımıyla ilgili açıklama

"KÜLÜPLE VEYA HOCAYLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞİLDİ"

Forma şansı bulamadığında sosyal medyada tepkiler gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Senegalli golcü, "Bu külüple veya hocayla bir durum değildi. Sosyal medyadaki paylaştığım şeyler. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var. Bazen duygusal taraftarlarını kontrol edemeyip reaksiyon gösteriyorlar. Hocamızla veya kulüple ilgili bir şey değildi" yanıtını verdi.

Marsilya takımıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine de Mbaye Diagne, "Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Ancak biz burada işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" yanıtını vermekle yetindi.