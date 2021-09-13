A Milli Erkek Voleybol Takımı Sırbistan’a mağlup olarak veda etti

SALON: Ergo

HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)

SIRBİSTAN: Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)

TÜRKİYE: Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah (L) (Burak, Bedirhan, Caner (L), Oğuzhan, Oğulcan, Mirza)

SETLER: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

SÜRE: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda 2-1 öne geçtiği karşılaşmada Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.