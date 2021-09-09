Beşiktaş’ta Umut Meraş ve Alex Teixeira şoku

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, 2021-22 sezonuna üç maçta 7 puanla başladı. Sergen Yalçın'ın ekibi sezonun 4.haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

NE OLMUŞTU?

Umut Meraş A Milli Takım kampında sakatlık yaşamış ve yerine Rıdvan Yılmaz dahil edilmişti. Alex Teixeira ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmıştı.