Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Alex Teixeira şoku
Sezonun 4.haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferlerinden Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi. Teixeira, Fatih Karagümrük maçında arka adelesinde ağrı hissetmişti.
Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, 2021-22 sezonuna üç maçta 7 puanla başladı. Sergen Yalçın'ın ekibi sezonun 4.haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
NE OLMUŞTU?
Umut Meraş A Milli Takım kampında sakatlık yaşamış ve yerine Rıdvan Yılmaz dahil edilmişti. Alex Teixeira ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmıştı.