Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesi Fernando Muslera endişesi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor. Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.