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Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Fernando Muslera endişesi

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Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesi Fernando Muslera endişesi

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi yaşanyor. Milli maçlar için Uruguay'da olan Muslera'nın maçtan bir gün önce İstanbul'a gelmesi beklenirken, oyuncunun yorgunluk nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'yı Trabzonspor maçı öncesi uzun bir uçak yolculuğu bekliyor. Muslera'nın forma giyeceği maçta Uruguay, Ekvador ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da karşı karşıya gelecek.

Cuma öğle saatlerinde Montevideo'dan Madrid aktarmalı olarak İstanbul'a gelecek olan Muslera'nın Cumartesi öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.

Trabzonspor maçı öncesi antrenmana çıkması zor gözüken Muslera'nın yetişmemesi halinde Fatih Terim'in elinde Fatih Öztürk, İsmail Çipe veya Berk Balaban seçenekleri var.

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