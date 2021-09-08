Finlandiya 3-2 Türkiye MAÇ SONUCU | Filenin Efeleri ikinci kez mağlup
Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup oldu. Milliler bu sonucun ardından Sırbistan ile eşleşti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bir üst tura yükseldi. Filenin Efeleri, son 16 turunda Sırbistan ile oynayacak.
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